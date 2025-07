· Thracvm RC Suceava - Motorfest, la Cacica

Thracvm RC Suceava - Motorfest, ediția a III-a, muzică, motoare și premii, la Cacica, în perioada 11 – 13 iulie 2025. Locație: Ștrandul cu apă sărată Cacica. Invitații acestei ediții: Phoenix, Zdob si Zdub, Venus, Artis Band, Monday Shadows şi Fără Zahăr.

· Festivalul „Deep in the Forest”, la Corlata

Festivalul „Deep in the Forest” revine în forță cu cea de-a VII-a ediție și promite două zile de muzică, distracție și atmosferă electrizantă în mijlocul naturii. Pe 11 și 12 iulie, vineri și sâmbătă, la Comoara Bucovinei, Corlata, artiști în trend și DJ de notorietate sunt pregătiți de show-uri vibrante, până dimineață. Grasu XXL, Guess Who (vineri) și Cabron (sâmbătă) urcă pe scena „Deep in the Forest”, Chapter 7, și aduc hip-hop-ul românesc în mijlocul naturii. Line-up-ul mai surprinde cu câteva nume atractive: Claudia Leon (din Cuba, cu prestații remarcabile în cluburile din Ibiza), Christian Lepah – DSF (din Mykonos, Grecia), Groove Gang, Mutt & Dee, Alex Man. Mulți alții îi vor bucura pe festivalieri cu show-uri electrizante, playlist-uri actuale și vibe de vacanță. Biletele pot fi achiziționate de pe https://www.deepintheforestfestival.ro/, de la Urban.

· Zilele orașului Milișăuți – Hramul Sf. Procopie, 12 – 13 iulie

Zilele orașului Milișăuți – Hramul Sf. Procopie, 12 – 13 iulie 2025, la Sala Sporturilor Milișăuți, eveniment organizat de Primăria și Consiliul Local, Casa de Cultură Milișăuți. Invitați: Cleopatra și Pavel Stratan (13 iulie, ora 20:00), Trupa Fără Zahăr (12 iulie, ora 19:00), Ansamblul Trandafir de Bucovina Milișăuți, Ansamblul „Arcanul” USV, Haiducii Vlădicii Topoloveni – Argeș, Fanfara Mugurii Siretului, Diana Lungu și mulți alți artiști îndrăgiți. Seara se va încheia cu Disco Party cu DJ Alex Man și foc de artificii.

· Caravana9 Suceava

Program Caravana9 Suceava, 10 iulie – 19 august: Expoziția FRONT aduce împreună doi fotografi extrem de curajoși ai frontului. O fotografă tânără stabilită în Ucraina, Larisa Kalik, o poetă disidentă cu un curaj nebun, care documentează de doi ani războiul pe cont propriu, la ea acasă, pe frontul ucrainean. Un fotograf român cu experiență de decenii pe numeroase fronturi ale lumii, de la Iugoslavia în anii ‘90, din Gaza și până în Ucraina în prezent, Vadim Ghirda. Deschisă între 10 iulie și 19 august, la Spațiul Cilindru (Aleea Dumbrăvii nr. 10), expoziția este curatoriată de Ioana Cîrlig și realizată de Scena9 & Rezidența9. Pe lângă vernisaj, programul de la Suceava propune ateliere „Care-i faza cu arta contemporană?”, o proiecție specială a filmului Balanța (Lucian Pintilie) și o dezbatere despre jurnalism cultural. Program Caravana9 Suceava: 10 iulie: Vernisaj FRONT, 14–15 iulie: Atelier de artă a afișului cu George Roșu, 25 iulie: Proiecția filmului Balanța + Atelier de stickere cu Matei Udriște, 4–5 august: Atelier de pictură murală cu Raluca Ioniță, 19 august: Finisaj FRONT + Tur ghidat cu Ioana Pelehatăi (editoare Scena9) și Chill Talk despre jurnalism cultural. Proiectul este organizat în parteneriat cu Asociația Un Concept Luna, care transformă Spațiul Cilindru într-un centru viu pentru artă, dialog și comunitate. FRONT face parte din Caravana9 — o rețea de mici centre culturale mobile care conectează comunități din 9 orașe și marchează 9 ani de Fundația9.

Joi, 10 iulie

Expoziția de pictură „Prolog – O pictură ca mărturie”, la Muzeul de Istorie

Muzeul Național al Bucovinei și Galeria Romană din București organizează joi, 10 iulie 2025, la ora 13:00, vernisajul expoziției de pictură „Prolog – O pictură ca mărturie”, dedicată împlinirii a 40 de ani de la înființarea Grupului Prolog. Expoziția poate fi vizitată la Muzeul de Istorie, în Sala Media, etaj 1. Curatorul expoziției este Emil Ene, de la Galeria Romană din București. Expoziția va fi prezentată de dr. Marius Tița, critic de artă.

Sâmbătă, 12 iulie

· Dulces Canciones Latinas, la Muzeul Arta Lemnului

Sâmbătă, 12 iulie, de la ora 18:00, sunteți invitați la Muzeul Arta Lemnului la o reîntâlnire cu pianistul Tudor Scripcariu - strănepotul lui Ion Ștefureac, părinte spiritual al Muzeului nostru - care, alături de soprana Laura Chera, vă aduce cadoul unei seri încântătoare de muzică live.

Carlos Guastavino, Fernando Obradors, Enrique Granados și mulți alții sunt compozitorii pieselor pentru pian și voce ce vor fi interpretate în aer liber, în grădina Muzeului, la umbra proaspătului instalat cort de evenimente.

Eveniment organizat cu sprijinul Restaurant Parc. Intrare liberă!

· Zilele orașului Cajvana. „Din stejar, stejar răsare”, ediția a XI-a

Zilele orașului Cajvana. „Din stejar, stejar răsare”, ediția a XI-a, sâmbătă, 12 iulie 2025, la ora 16:00. Premierea elevilor de nota 10, a elevilor din Centrul de Performanță pentru învățământ primar „Mihai Bumbu” Cajvana și a sportivilor de la Liceul Tehnologic „Ștefan cel Mare” Cajvana; Momente artistice prezentate de preșcolarii GPN Cajvana; Momente artistice prezentate de elevii Liceului Tehnologic Cajvana, Grupul vocal „Stejăreii”, Ansamblul „Muguri de stejar”, Ansamblul „Stejarul”.

Invitat de onoare: Andra Matei.

Duminică, 13 iulie

· Zilele orașului Cajvana. „Din stejar, stejar răsare”, ediția a XI-a

Zilele orașului Cajvana. „Din stejar, stejar răsare”, ediția a XI-a, duminică, 13 iulie, ora 13:00, Parada Portului Popular. De la ora 17:00, „Dor de Bucovina”, spectacol extraordinar susținut de Ansamblul artistic profesionist „Ciprian Porumbescu”, la Cajvana, alături de Mihaela Tabură, Georgiana Lobonț și Surorile Seserman.

· Muzică pop-jazz, hituri românești și internaționale, la Fălticeni

Primăria Municipiului Fălticeni invită publicul la un eveniment cultural deosebit, în aer liber. Duminică, 13 iulie, de la ora 19:30, în parcarea Kaufland Fălticeni, „vă așteptăm la un concert susținut de Chișinău Youth Band, în cadrul turneului La La Play. Muzică pop-jazz, hituri românești și internaționale, într-o interpretare deosebită oferită de tinerii talentați ai Orchestrei de Tineret a Moldovei, cu sprijinul Kaufland România. Vino cu familia și prietenii pentru o seară de muzică, cultură și emoție”. Intrarea este liberă!