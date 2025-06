Sala Sporturilor din Liteni a fost gazda unei noi ediții a mult așteptatului Campionat de fotbal al elevilor, desfășurat în perioada 25 mai – 4 iunie 2025. Competiția, devenită deja o frumoasă tradiție în cadrul Liceului Tehnologic „Iorgu Vârnav Liteanu”, a reunit și anul acesta echipe entuziaste de elevi, care au demonstrat pasiune, respect și un veritabil spirit de echipă.

Pe parcursul meciurilor, elevii au dat dovadă de abilități sportive remarcabile, fair-play autentic și o dorință reală de implicare. Atmosfera din sală a fost una vibrantă, încărcată de energie pozitivă și susținere reciprocă, fiecare meci transformându-se într-un moment de bucurie și competiție sănătoasă.

Clasamentul final al competiției este următorul:

· locul I – clasa a XII-a B

· locul al II-lea – clasa a X-a C

· locul al III-lea – clasa a X-a B

· mențiune – clasa a X-a D

„Felicitări tuturor echipelor participante! Indiferent de rezultat, fiecare echipă a contribuit la succesul acestui campionat, oferind publicului momente deosebite și competiții strânse, desfășurate în cel mai frumos spirit sportiv. Organizarea impecabilă a fost posibilă datorită implicării deosebite a catedrei de Educație Fizică și Sport, căreia îi adresăm sincere felicitări și mulțumiri”, a transmis prof. Maranda Demis Ioan, directorul liceului.

Catedra de Educație Fizică și Sport a transmis, la finalul evenimentului, un mesaj ce reflectă întreaga esență a acestei competiții: „Campionatul de fotbal al elevilor este mai mult decât o simplă competiție sportivă – este un eveniment care unește, inspiră și formează. De la an la an, vedem cum elevii se implică tot mai mult, demonstrând nu doar talent sportiv, ci și caracter, seriozitate și respect. Ne bucurăm că această tradiție a prins rădăcini solide în liceul nostru și rămâne un prilej de construire a comunității, a colaborării și a prieteniei. Mulțumim tuturor elevilor, profesorilor și susținătorilor care au contribuit la succesul ediției din acest an. Ne dorim ca fiecare elev să simtă că are un loc pe teren – fie pentru performanță, pentru socializare sau pur și simplu pentru bucuria de a juca. Ne revedem cu aceeași pasiune și în anii ce urmează!”

Organizatori: prof. Maranda Demis Ioan, prof. Tofan Ioan Iulian, prof. dr. Ciubotaru Mihai, prof. Matachi Iulian Constantin, prof. Țurcanu Alina Petruța.

„Mulțumim tuturor celor implicați în organizarea acestui eveniment care continuă să unească generații de elevi prin sport, colaborare și competiție constructivă. Ne revedem anul viitor, pe teren, cu aceeași energie!”, a încheiat prof. Maranda Demis Ioan.

Diana-Maria Poenaru