Vineri, 27 Iunie 2025 (12:58:12)

La finalul anului școlar 2024-2025, Școala Gimnazială „Ion Creangă” Suceava a evidențiat rezultatele valoroase obținute de elevi la disciplina istorie, la competițiile de specialitate.

Prof. Baltaru Daniela și prof. Nistor Alina au subliniat că „aceste performanțe notabile nu sunt o surpriză, ci confirmarea unui parcurs constant de excelență, construit an de an prin multă muncă, dedicare și studiu individual asiduu. Ne bucurăm să vedem cum elevii noștri pasionați de istorie, care au demonstrat performanțe remarcabile și în anii școlari precedenți, continuă să își depășească limitele și să își aprofundeze pasiunea pentru istorie”.

Olimpiada de istorie, etapa județeană, a adus bucuria unui merituos loc II pentru elevul Crețu Alexandru, clasa a VIII-a B, profesor îndrumător Baltaru Daniela.

La Concursul Național Interdisciplinar "La Școala cu Ceas", ediția a XXVI-a, de la Şcoala ”Take Ionescu” Râmnicu Vâlcea, s-a remarcat elevul Tunea Ioan, din clasa a VI-a F, care a obținut Mențiune, profesor îndrumător Nistor Alina.

Trei premii au obținut elevii pasionați de istorie în cadrul Concursului "În jurul arcului carpatic – suntem cu toți uniți", organizat la Liceul Teoretic "Miron Costin" Iași. Lucrul în echipă a dus la realizarea unor lucrări deosebite despre obiective istorice din județul nostru. Astfel, premiul I a fost adjudecat de elevii Olinschi Tudor Darius și Nemesniciuc Ares, din clasa a VI-a F, îndrumător prof. dr. Martiniuc Luminița, Premiul II de către elevii Șperlă Rareș și Duduman Augustin din clasa a VI-a F, îndrumător prof. Nistor Alina, și tot premiul II elevii Crețu Alexandru și Ciobanu Matei, din clasa a VIII-a B, prof. îndrumător Baltaru Daniela.

· „Elevii au demonstrat o capacitate remarcabilă de a interpreta și de a pune în context informațiile”

Un alt concurs, „Mica Olimpiada de istorie Clio”, aduce școlii numeroase premii în fiecare an școlar. Concursul, care atrage în fiecare an peste 100 de participanți din județul Suceava, din acest an școlar are și etapă regională.

„Faptul că un concurs de istorie a fost numit <Clio> nu este deloc întâmplător. Alegerea acestui nume subliniază importanța de a onora și de a stimula pasiunea pentru istorie în rândul elevilor de gimnaziu din clasele V-VII. Așa cum muza Clio îi inspira pe istoricii antici să consemneze faptele glorioase ale trecutului, concursul Clio își propune să îi încurajeze pe elevi să devină ei înșiși mici istorici, capabili să cerceteze, să înțeleagă și să interpreteze evenimentele care au modelat lumea. Așadar, muza Clio veghează asupra fiecărui tânăr care se apleacă cu seriozitate asupra paginilor istoriei, ghidându-i pașii în descoperirea adevărului și în înțelegerea profundă a moștenirii noastre culturale. Ea este un simbol al importanței memoriei și al rolului crucial pe care istoria îl joacă în definirea identității noastre colective”, au explicat profesorii de istorie.

La etapa județeană a concursului au fost premiați: Premiul III - Amarie Ilinca Maria, clasa a V-a C, prof. Nistor Alina; Premiul II - Cîrlan Matei, clasa a VII-a D, prof. Baltaru Daniela; Premiul III - Mechetei David, clasa a VII-a E, prof. Baltaru Daniela; Mențiune - Șarban Naomi, clasa a VI-a D, prof. Baltaru Daniela; Mențiune - Cosovan Tudor, clasa a VI-a C, prof. Baltaru Daniela.

La etapa regională, rezultatele au fost următoarele: Mențiune - Amarie Ilinca Maria, clasa a V-a C; Premiul III - Șarban Naomi, clasa a VI-a D; Mențiune - Cosovan Tudor, clasa a VI-a C; Mențiune - Baban Sofia Mădălina, clasa a VII-a D.

„Aceste reușite sunt o dovadă a muncii asidue depuse de elevi. Ei au demonstrat nu doar o înțelegere profundă a evenimentelor istorice, ci și o capacitate remarcabilă de a interpreta și de a pune în context informațiile. Așa cum spunea Tucidide, marele istoric grec, <Istoria este o filosofie care se învață din exemple>, elevii noștri au înțeles cu adevărat această filosofie, analizând critic faptele și dezvoltând o gândire independentă. Istoria oferă instrumentele necesare pentru a naviga într-o lume complexă, pentru a înțelege prezentul și pentru a construi un viitor mai bun. Prin înțelegerea lecțiilor trecutului, ei devin agenți ai schimbării pozitive. Felicitări tuturor!”, au mai completat prof. Baltaru Daniela și prof. Nistor Alina.