Joi, 19 Iunie 2025 (16:09:26)

Profesoara Tamara Brutaru a preluat oficial președinția Rotary Club Suceava-Bucovina pentru mandatul 2025–2026, în cadrul unei ceremonii festive. Tamara Brutaru îi succede lui Adrian Rusu, care a condus clubul în perioada 2024–2025.

Momentul transferului de mandat, tradițional pentru luna iunie în viața cluburilor Rotary, a fost marcat de emoție, recunoștință și un puternic sentiment de continuitate. Într-un comunicat de presă transmis de Rotary Club Suceava-Bucovina, reprezentanții clubului au subliniat importanța acestui moment simbolic. „Este momentul în care privim cu mândrie către ce am construit împreună și cu încredere către anul care urmează”, au transmis cei de la Rotary Club Suceava-Bucovina.

Pe parcursul mandatului lui Adrian Rusu, clubul a derulat mai multe proiecte cu impact în comunitate, „Simfonii de Toamnă”, „Dăruiește un zâmbet” și Concursul de Dramaturgie „Matei Vișniec”. Totodată, au fost inițiate noi inițiative, precum „Balul Primăverii” și Biblioteca „Bogdan Galanton” din Siliștea, proiecte menite să sprijine educația și cultura.

Un moment emoționant al întâlnirii a fost cel în care Cătălina Bălăceanu a primit distincția Paul Harris Fellow – Sapphire, în semn de recunoaștere a implicării sale constante și a contribuției valoroase din mandatul 2022–2023.

Evenimentul s-a bucurat de prezența unor invitați din alte cluburi Rotary și structuri partenere, printre care Rotary Club Câmpulung Moldovenesc, Rotary Club Cernăuți, Interact Suceava-Bucovina, Rotex și Rotary Community Corps Suceava-Bucovina.

În final, membrii clubului au transmis un mesaj de recunoștință pentru anul „magic” încheiat sub mottoul „Magic of Rotary” și au întâmpinat cu speranță noul an, sub deviza „Unite for Good”.