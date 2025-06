N-ai economist... vine Dan!

Amenințările lui Trump privind impunerea de taxe vamale mult mai ridicate (60% în cazul produselor chinezești!!!), din care o mare parte vor fi puse în practică, vor determina o creștere a nivelului războiului comercial fără precedent. Există și o "linie roșie" și în cazul acestui tip de război care odată depășită poate genera forme de conflict mult mai agresive, inclusiv confruntări armate. În general, războaiele din întreaga istorie a omenirii au avut ca motiv real cauze economice, precum embargouri, monopoluri de piață sau resurse, șantaj prin preț etc. Și acum, dacă ignorăm motivele religioase, etnice, "de eliberare" de teritorii, vedem că tot supremația economico-financiară, controlul resurselor și împărțirea piețelor îi "mână în luptă". Iar nou-veniții râvnesc și doresc un loc la "masa bogaților" pe care actualii deținători nu vor să-l cedeze! Dacă se repetă istoria, cum vedem acum, îmi este frică de faptul că și consecințele războaielor comerciale din trecut le vom suporta în viitor! Și asta în epoca armelor nucleare!

Un element în plus în actualul război comercial pe plan mondial este extinderea mult mai mare a conflictului în zona cercetării și inovației, a progresului tehnologic care va da (a și dat parțial) noii lideri planetari. Pentru mine, și nu cred că sunt singurul, apare o întrebare normală în cazul unor fenomene noi, respectiv: progresul tehnic, în evoluția sa galopantă, va contribui la menținerea păcii relative actuale sau din contră? Și asta sub argumentul că noile descoperiri se aplică în primul rând în industria de apărare, iar noile arme i-ar putea determina pe deținători la gesturi războinice extreme. Sperăm la reținere, dar este și absolut necesar să ne pregătim pentru ce este mai rău!

Dictaturile, poate cu excepția Chinei, au pierdut cursa economico-tehnologică, au eșuat în creșterea nivelului de trai, se confruntă cu nemulțumiri generale (tăcute) etc. și sunt tot mai tentate de a "recupera" decalajul față de democrații prin furt de inovații, copiere fără acordul proprietarului de produse și chiar invadarea țărilor vecine pentru jefuire și înrobirea populației civile. Fără un răspuns ferm, această campanie barbară se va extinde sub toate formele, de la șantaj economic (resurse energetice, minerale rare etc.) până la ocuparea de teritorii dezvoltate și cu potențial (vezi Donbass sau Crimeea).

Contracararea războiului comercial extrem (a nu se confunda cu competițiile tehnologice, economice, în cercetare sau racolarea de specialiști), dar mai ales în formele ulterioare de manifestări primitive, este absolut necesară! Pentru că ofensiva dictaturilor este încurajată și de alianțele între ele ("axa răului", ce cuprinde Rusia, Coreea de Nord, Iran și parțial China), apare obligația ca și statele libere să se alăture într-un efort comun de apărare sub aspect economic, al normelor de bune practici comerciale și militar, până nu se declanșează o catastrofă planetară! Nu este o amenințare falsă, "bolovanii care conduc" nu ar rata nicio ocazie! Lumea liberă a pășit într-o nouă eră economică, asistăm la o nouă revoluție industrială, dar trebuie să o apărăm! Necondiționat!

Mă întreb dacă pe termen lung (nu mai devreme) vom asista la un comerț mondial liber, un acces general la resurse (fără monopoluri) și piețe (fără restricții vamale imense), la respectarea regulilor WTO (Organizația Mondială a Comerțului) sau la achiziționarea drepturilor de autor și nu furt! Greu! Eu nu "prind" momentul! Să mai întreb și unde se află România în acest război comercial? Sau dacă demnitarii noștri au aflat de el? Când erau la cumpărături la Milano, Paris, Dubai etc.!