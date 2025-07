În perioada 1-4 iulie 2025, Asociația Institutul pentru Parteneriat Social Bucovina a avut onoarea de a găzdui, la sediul său din Suceava, o activitate de învățare, predare și formare desfășurată în cadrul proiectului GUIDE – Facilitating training of Adults with Learning Difficulties for professional development, cu codul de referință 2023-1-IT02-KA220-ADU-000160459. Această inițiativă reunește parteneri din patru țări europene: Ustanova za obrazovanje odraslih Dante (Croația), e-Nable Greece (Grecia), "Microkosmos" Associazione Culturale Italo-Ellenica per la Formazione (Italia) și Asociația Institutul pentru Parteneriat Social Bucovina (România).

Proiectul are ca obiectiv sprijinirea adulților cu dificultăți de învățare – precum dislexia, ADHD, dispractia sau discalculia – în vederea depășirii barierelor care le afectează participarea profesională și accesul la învățare continuă. Totodată, proiectul încurajează implicarea activă a acestora în contexte internaționale de învățare, promovând colaborarea și schimbul de experiențe între educatori și cursanți.

Pe parcursul întâlnirii de la Suceava, planurile de lecție dezvoltate în cadrul proiectului au fost testate și evaluate de către trainerii și adulții cu dificultăți de învățare participanți la activitate, într-un mediu colaborativ, deschis și dinamic. Aceste sesiuni de lucru au fost completate de workshopuri tematice, discuții aplicate și vizite culturale, menite să ofere participanților o experiență de învățare complexă și relevantă. După finalizarea activităților de training a luat loc și o întâlnire de management din cadrul proiectului. Discuțiile strategice sunt esențiale pentru asigurarea unui impact pe termen lung.

Un punct de reper important a fost vizita de studiu la Complexul de Recuperare Neuro-Psiho-Motorie Blijdorp „O Nouă Viață” Suceava – Centrul de servicii sociale pentru persoane adulte cu dizabilități, care a oferit participanților oportunitatea de a observa direct modele eficiente de sprijin și integrare implementate la nivel local.

Mulțumiri speciale se îndreaptă către domnul Ionel Ivan, Șef al Complexului Blijdorp, pentru implicarea remarcabilă și deschiderea de care a dat dovadă, precum și către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Suceava, pentru sprijinul constant și colaborarea instituțională care au contribuit semnificativ la succesul întâlnirii.

Proiectul GUIDE reflectă angajamentul comun al organizațiilor partenere de a construi un cadru educațional și profesional echitabil pentru toți, susținând incluziunea și participarea activă a adulților cu dificultăți de învățare la viața economică și socială.

