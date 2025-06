Luni, 23 Iunie 2025 (19:08:45)

Două călugărițe din Uganda au participat, duminică, la tradiționala procesiune cu moaștele Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava. Călugărițele se află într-un „stagiu de pregătire”, trimise aici de către stavrofora Thavoria, maica stareță a Mănăstirii ortodoxe Sfânta Ecaterina din Uganda pentru a cunoaște și aprofunda rânduielile monahale la Mănăstirea Cămârzani .

Povestea acestei mănăstiri ne-a fost spusă, pe scurt, de maica stareță Maria Magdalena, de la Mănăstirea Dragomirna. Stareța ne-a povestit că în urmă cu câțiva ani o călugăriță ugandeză, maica Thavoria, a venit la Dragomirna pentru a cunoaște ortodoxia românească și viața monahală.

Aici a spus că în țara sa natală așezămintele monahale ortodoxe lipsesc și puținii ortodocși sunt lipsiți de biserici și de resurse materiale. Maica Thavoria avea grijă de copii orfani și de cei care proveneau din familii cu probleme religioase și lipsuri materiale, ajutându-i cu darurile trimise de către ortodocșii din Grecia și România.

Călugărița și-a dorit să ctitorească o mănăstire ortodoxă, care să poată avea și misiune socială și filantropică. După o perioadă de 3 luni petrecute în obștea Mănăstirii Dragomirna, maica Thavoria a fost ajutată să ia legătura cu omul de afaceri George Becali, care a susținut-o financiar pentru a construi în Uganda Mănăstirea Sfânta Ecaterina.

„Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, maica stareță Thavoria și patru maici din obștea ugandeză au revenit, în perioade diferite, în Mănăstirea Dragomirna pentru a se adăpa din izvoarele monahismului românesc și pentru a primi ajutoare financiare pentru a continua misiunea social – filantropică. În prezent două tinere sunt la Mănăstirea Cămârzani”, a spus maica Maria Magdalena.

Anul trecut a revenit la Dragomirna și maica Thavoria. Împreună cu stareța Maria Magdalena a fost la școala din Mitocu Dragomirnei, unde profesorii și elevii au făcut o colectă pentru copiii de care au grijă maicile în Uganda.

Stareța Maria Deac, de la Cămârzani, unde se află acum cele două călugărițe din Uganda, a spus că maicile de la Sf. Ecaterina, 17 la număr, se îngrijesc în prezent de 70 de copii orfani sau din familii defavorizate pentru a le asigura hrană, îmbrăcăminte și educație. „Acești copii din orfelinat sunt purtați în școli și pregătiți pentru viață”, a subliniat stareța. Prin intermediul ei am aflat povestea maicilor Porfiria și Ieronima, care au venit la Mănăstirea Cămârzani „pentru a cunoaște mai bine rânduiala vieții monahale românești”.

· O protestantă, o catolică și o musulmană s-au întâlnit în ortodoxie

Maica Porfiria are 22 de ani, s-a născut într-o familie protestantă săracă și mai are 10 frați. A crescut cu o bunică foarte evlavioasă, care o ducea la școala de duminică, unde a învățat să cânte. „Avea o soră și un frate în mănăstirea maicii Thavoria, la orfelinat și mergând la ei în vizită, s-a simțit tot mai atrasă de ortodoxie. La 15 ani a hotărât să se boteze și la 16 ani a fost primită oficial în mănăstire”, a povestit stareța Maria.

Maica Ieronima provine tot dintr-o familie săracă, dar catolică. „La început am fost catolică, dar nu mă interesa această religie, nu simțeam nimic și nu știam de ce. Am realizat mai târziu că aceasta a fost chemarea de la Dumnezeu pentru a îmbrățișa credința ortodoxă. Lângă satul meu natal era o biserică ortodoxă cu hramul Sf. Spiridon. Auzeam mereu clopotele bisericii, așa că m-am hotărât într-o zi să merg acolo, să văd ce se întâmplă. Era duminică și am văzut câțiva oameni care se rugau, iar Sfânta Liturghie era oficiată de un preot de mir, pe nume George, african. Am continuat să vin la toate liturghiile duminicale. Într-o zi am vrut să mă împărtășesc, dar din păcate nu eram botezată și preotul George a cerut celor care vor să fie botezați să participe mai întâi la cursurile de catehizare, unde să învețe despre ortodoxie. A spus că vor primi botezul doar după ce o vor înțelege foarte bine”, a povestit maica Ieronima.

A participat la cursuri, spune că a învățat Crezul, Tatăl nostru, viețile sfinților, Cele zece porunci, cum să facă semnul crucii etc. Aceste cursuri erau ținute de maica Thavoria.

„După ce am învățat mai multe despre ortodoxie, preotul George ne-a botezat. Am fost în jur de 100 de persoane. Toți am avut nași de botez. Nașa mea a fost maica Thavoria, care a cerut ca eu să primesc la botez numele Elena. Atunci, preotul George mi-a zis că dacă vreau să mă împărtășesc trebuie ca mai întâi să mă spovedesc. Am făcut cum mi-a spus și m-am împărtășit la următoarea Sfântă Liturghie. A fost foarte emoționant și de atunci am simțit și mai adânc că ortodoxia este adevărata credință. După convertirea mea, m-am hotărât să vorbesc despre credința ortodoxă și celor din familia mea. Astfel, încă trei surori au devenit ortodoxe. De asemenea, toți copiii fraților mei. Până acum mulți membri ai familiei mele au devenit ortodocși, dar din păcate mama mea a murit înainte ca eu să devin ortodoxă și îmi pare rău că eram prea tânără atunci și nu am putut să o ajut să vină la adevărata credință”, a mărturisit călugărița.

Despre nașa sa de botez, stareța Thavoria, spune că a admirat-o de când a cunoscut-o și ea i-a insuflat dorința de a intra la mănăstire. „Maica Thavoria s-a întâlnit cu tatăl meu, care mi-a dat toată binecuvântarea. Am intrat ca soră începătoare în mănăstire în anul 2018, când mănăstirea era încă în construcție. Am fost una din primele surori intrate în mănăstirea unde era stareță maica Thavoria. Sfinția sa m-a învățat regulile vieții monahale și virtuțile pe care trebuie să le dobândim în viața de mănăstire, pe care le-am înțeles și mi le-am asumat. În 2021 am fost rasoforită, primind numele de Ieronima”, a mai spus călugărița.

De la cele două maici am aflat că cea al cărei model l-au urmat, maica Thavoria, s-a născut într-o familie de musulmani, dar a urmat o școală ortodoxă. La 9 ani și-a dorit să treacă la ortodoxie și cu ajutorul bunicii și-a convins tatăl să fie de acord cu decizia luată.

După terminarea liceului, în 1997, a dorit să se călugărească. În anul 2000 a fost trimisă de episcop la o biserică ortodoxă, iar după 6 ani, la o mănăstire în Grecia, unde a stat doi ani. A fost rechemată în Africa „și a primit ascultarea de a înființa o mănăstire”.

„Maica Thavoria s-a implicat cu trup și suflet în noua ascultare primită. Cum învățase să picteze icoane, a început să le vândă în America, făcea și colecte de bani și astfel a reușit să cumpere terenul pe care este așezată acum mănăstirea. Deși fusese crescută duhovnicește în Grecia, se simțea tot mai atrasă de România, mai ales de zona Moldovei. În 2017 a contactat prin internet Mănăstirea Putna, de unde a fost îndrumată spre Mănăstirea Dragomirna”, au povestit maicile. De aici a fost pusă în contact cu George Becali, care a susținut financiar construcția mănăstirii Sfânta Ecaterina, din Uganda.