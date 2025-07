Alaltăieri s-au desfăşurat finalele celor două competiţii care au monopolizat atenţia iubitorilor de sport în ultimele câteva săptămâni: Campionatul Mondial al Cluburilor la fotbal şi turneul de tenis de la Wimbledon (aici e vorba de finalamasculină, fiindcă în cea feminină, sâmbătă, am asistat la un masacru, Iga Swiatek dându-i de două ori 6-0 americancei Anisimova în 57 de minute!, un scor cu care eu nu m-am mai întâlnit în vreo finală de turneu de Grand Slam), ambele aducând rezultate care pot fi privite ca surprize. Mă rog, între Sinner şi Alcaraz e posibil orice rezultat, oricând, dar date fiind antecedentele din meciurile directe, şi mai ales finalarecentă de la Roland Garros, Alcaraz părea favorit. Totuşi, pe teren am văzut un Sinner concentrat ca niciodată şi un Alcaraz parcă puţin visător (i-o fi fost gândul la Emma Răducanu!?), care după ce a câştigat primul set le-a pierdut clar pe următoarele, fiecare din cele 4 încheindu-se cu acelaşi scor: 6-4. Am să remarc doar că a fost un joc mai sec, mai puţin spectaculos decât minunăţia pe care au produs-o în finalade la Roland Garros, cred că în primul rând din cauza suprafeţei de joc.

Uluitoare a fost însă finalade la fotbal. După cum au decurs lucrurile în tot turneul, părea de la sine înţeles că PSG va bifa un nou triumf, mai ales după ce zdrobise Real-ul Madrid în semifinalăcu 4-0. Pe teren însă, n-a existat decât Chelsea! Care Dembele? Care alţi artişti parizieni? Dacă mai luau încă 3, nu ar fi fost nimic surprinzător, într-un meci în care cel mai bun de la PSG a fost portarul Donnarumma. Cu adevărat ciudat este însă faptul că în timp ce majoritatea echipelor sunt în perioada de finalizare a pregătirilor, jucând amicale, astea două, cele mai bune din lume, abia îşi trimit jucătorii în vacanţă! Care se vor întoarce peste 3 săptămâni, exact în pragul startului în campionatele respective. Ciudate vremuri, parcă ne reîntoarcem în sclavagism. Să vedeţi la anu', pe vremea asta, ce rezultate neverosimile se vor înregistra la Campionatul Mondial şi cu câte accidentari se vorconfrunta echipele, în special cele bune, ai căror jucători vor veni după sezoane interne tot suprasolicitante.