Revista bilingvă (franceză–engleză) ”Lettres & Letters”, publicație a Liceului Tehnologic „Iorgu Vârnav Liteanu” din Liteni, a obținut Premiul I la etapa județeană a Concursului Național de Reviste Școlare și Jurnalistică – ediția 2025, desfășurată joi, 17 aprilie 2025, la sediul Inspectoratului Școlar Județean Suceava.

Concursul, organizat anual de Ministerul Educației și Cercetării, în parteneriat cu inspectoratele școlare, include trei etape: locală, județeană și națională. Rezultatul obținut confirmă nivelul ridicat de creativitate și profesionalism al revistei, care continuă să inspire elevii să exploreze și să exprime lumea în care trăiesc prin limbajul sensibil al literaturii și jurnalismului artistic.

Inițiată în anul 2012, sub coordonarea prof. de limba franceză Belciug Ana Maria Briana, director-adjunct, și a prof. de limba engleză Marleneanu Cerasela Iuliana, ”Lettres & Letters” este o platformă dedicată elevilor pasionați de scris și de limbile străine, care reușesc să transpună idei, emoții și perspective într-o formă originală, bilingvă, artistică și expresivă.

În anul școlar 2024–2025, elevii redacției au participat cu materiale inspirate din temele propuse de concurs:

· À travers leurs yeux / Through Their Eyes – o provocare literară care i-a îndemnat să privească lumea prin ochii altora, fie ei ființe, obiecte sau concepte. Textele – poezii pline de fantezie, profunzime și sensibilitate – au surprins prin diversitatea rimelor și a perspectivelor adoptate: de la The King of the Jungle, simbol al forței, la I Am the Forgotten Swing, o meditație nostalgică asupra uitării, sau Life, the Mirror of My Soul, reflecție filozofică asupra existenței.

· Lutte ou Fuite/Fight or Flight – tema actualei ediții (2025) - a deschis drumul unor creații originale care reflectă anxietăți, curaj, resemnare sau speranță. Într-o eră dominată de tehnologie și comunicare superficială, revista oferă elevilor o modalitate autentică de exprimare, încurajând dezvoltarea gândirii critice, a vocabularului și a inteligenței emoționale.

„Acest succes nu ar fi fost posibil fără munca dedicată a echipei redacționale, formată din elevi talentați și motivați, sprijiniți permanent de cadrele didactice coordonatoare. Felicităm cu această ocazie întregul colectiv implicat în realizarea revistei pentru profesionalismul și seriozitatea cu care au abordat fiecare temă și articol. Mulțumiri deosebite se îndreaptă către domnul director, prof. Maranda Demis Ioan, pentru sprijinul constant acordat activităților extrașcolare și pentru încrederea oferită tinerilor creatori”, ne-a transmis prof. de limba franceză Belciug Ana Maria Briana, director-adjunct.

”Lettres & Letters” nu este doar o revistă, ci o poveste scrisă împreună – cu emoție, curaj și dăruire. „De la prima ediție și până azi, am văzut cum elevii noștri cresc nu doar în limbaj, ci și în conștiință, exprimându-se cu autenticitate, sensibilitate și imaginație. Am crezut mereu în potențialul lor de a transforma idei în artă și cuvintele în punți între lumi și limbi. Fiecare text este un exercițiu de sinceritate și reflecție, o fereastră spre gândirea lor profundă. Premiul I obținut ne onorează și ne motivează, dar dincolo de trofee, cea mai mare realizare rămâne formarea unor tineri care știu să gândească liber, să simtă cu profunzime și să-și folosească vocea interioară. Mulțumim elevilor, colegilor și conducerii școlii pentru implicare, încredere și susținere. Împreună, scriem nu doar pagini de revistă, ci povești de viață”, ne-a povestit prof. de limba engleză Marleneanu Cerasela Iuliana.

”Lettres & Letters” rămâne o punte între lumi, limbi și generații – o voce clară a tinerilor care aleg să exprime frumosul prin cuvânt. Felicitări tuturor!

Diana-Maria Poenaru